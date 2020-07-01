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В Москве начат подсчет голосов на онлайн-голосовании по поправкам

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Начался подсчет голосов, отданных на дистанционном электронном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня среди жителей Москвы и Нижегородской области.

Подсчет ведется в специальной территориальной избирательной комиссии (ТИК ДЭГ), передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, расшифровка голосов займет около 70-80 минут, результаты онлайн-голосования будут известны уже вечером в среду.

Явка на электронное голосование составила 93,02%. На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

Ранее в штабе по наблюдению за электронным голосованием собрали ключ для дешифровки результатов.

Перед началом голосования ключ был разделен между пятью хранителями: руководителем Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ильей Массухом, замруководителя штаба, членом Мосгоризбиркома Ольгой Кирилловой, сопредседателем движения "Голос" Григорием Мельконьянцем, министром информтехнологий и связи Нижегородской области Сергеем Ефимовым и председателем ТИК дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Константином Павловым.

1 июля в России прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию. Голосование проходило в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Однако электронное голосование проходило только в двух регионах - Москве и Нижегородской области - до основного дня голосования 1 июля, то есть в первые шесть дней.

Москва Конституция ЦИК

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