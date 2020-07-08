Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Московские театры откроются для зрителей с 1 августа, но смогут принять только 50% зрителей от количества мест в зале. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"У нас хорошая новость для театралов. В Москве разрешают открыть театры с тем, чтобы в залах собиралось 50% зрителей. И это будет с 1 августа", - сказал Швыдкой на пресс-конференции в среду.

Он выразил надежду на то, что "к сентябрю, эта цифра (количество зрителей в зале) увеличится".

Московские театры были закрыты для посетителей с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Были отменены как показы постановок, так и репетиции артистов. К репетициям они смогли вернуться только с середины июня. В настоящий момент Минкультуры РФ и Роспотребнадзор разрабатывают рекомендации по работе театров со зрителями.