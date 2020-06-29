В сетях российских кинотеатров усомнились в возможности открыться с 15 июля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Представители российских сетей заявили, что могут не успеть возобновить работу с 15 июля, поскольку для подготовки к открытию им потребуется около 30 дней. Ранее 29 июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил, что кинотеатрам разрешат открыться с 15 июля.

"Мы пока не знаем (откроемся ли 15 июля), потому что для этого нужно официальное разрешение властей. Как кинотеатры закрывались по постановлению, так они и открыться должны по постановлению", - сообщил гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин.

По его словам, на техническую подготовку кинотеатров к открытию нужно две недели, но для начала полноценной работы нужно около 30 дней, чтобы дистрибьюторы успели провести нормальную рекламную компанию для своих фильмов.

Васясин отметил, что кинотеатры смогут открыться только российскими премьерами, так как зарубежные новинки изменили даты выхода релизов. Но главным для открытия кинотеатров он назвал создание "эффекта ожидания", чтобы люди получали информацию о том, когда кинотеатры откроют.

"Будут какие-то российские мини-премьеры типа "Мой шпион", "Хеппи-энд", "Киллер по вызову". На период раскрутки. Понятно, что это не крупные релизы, не настолько ожидаемые, как "Довод" и "Мулан", но тем не менее", - добавил Васясин.

В свою очередь президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова отметила, что кинотеатры 15 июля не откроются и что на вопрос "когда" она может только ответить со словом "если".

"Так вот: если не будет второй волны, если откроется Европа и два главных города в США: Лос-Анджелес и Нью-Йорк, если не переедут фильмы, если будет соответствующее решение госорганов. Этих "если" у нас сейчас великое множество. Сейчас главное, не когда, а как мы откроемся", - написала Зинякова в инстаграме.