Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 632 случая в 84 регионах, общее число жертв COVID-19 в России перешагнуло через отметку в 10 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, обнародованном в субботу.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 674 515 случаев коронавирусной инфекции и 10 027 умерших (за сутки - 168 летальных исходов). По общему числу умерших Россия обогнала Германию (9 тыс.), Бельгию (9,7 тыс.) и приближается к Перу (10,2 тыс.), согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Число выписанных в России выросло на 8 986 за сутки, общее количество выздоровевших пациентов в России составило 446 879.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в субботу не изменился и составил столько же, сколько накануне - 0,87. В России этот показатель вырос с 0,98 до 0,99 (по стране коэффициент демонстрирует тенденцию к росту с 27 июня, когда показатель равнялся 0,91).

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 680 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 25 человек, выздоровели еще 1 620 пациентов.

Еще 275 новых случаев COVID-19 зарегистрированы за сутки в Московской области, 273 - в Ханты-Мансийском АО, 271 - в Санкт-Петербурге, 268 - в Свердловской области, 235 - в Иркутской области, 225 - в Нижегородской области, 197 - в Ямало-Ненецком АО, 152 - в Воронежской области, 136 - в Красноярском крае, 134 - в Мурманской области, 128 - в Челябинской области, 117 - в Архангельской области, 111 - в Новосибирской области, 107 - в Ульяновской области, 100 - в Тыве. В других регионах России за сутки выявлено менее ста случаев.