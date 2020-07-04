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В Москве за сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Пандемия коронавируса

Общее количество умерших от COVID-19 в столице увеличилось с 3 904 до 3 929 человек.

Сутками ранее сообщалось о смерти 34 пациентов с коронавирусом.

В Москве, по последним данным, зарегистрировано более 223,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вылечились почти 155 тысяч человек. За сутки было выявлено 659 новых случаев COVID-19, 1 591 человек выздоровел.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,87 (в четверг - 0,88).

Москва Коронавирус

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