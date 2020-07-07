Ксению Собчак задержали на Лубянке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали на Лубянке журналистку Ксению Собчак, которая пришла поддержать советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, ставшего фигурантом дела о государственной измене. О своем задержании Собчак сообщила в телеграм-канале.

Она была в футболке с надписью в поддержку Сафронова и записывала подводку к своей программе на YouTube.

Ранее сообщалось, что число задержанных в ходе одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова у здания ФСБ в Москве превысило 15 человек.

ФСБ России во вторник сообщила о задержании советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста изданий "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова, который, по данным российской спецслужбы, собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.275 УК РФ (государственная измена).

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" подтвердили информацию о задержании Сафронова по делу о госизмене и заявили, что оно не связано с его текущей работой в госкорпорации. Сафронов свою вину отрицает.