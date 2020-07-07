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ФСБ вменила Сафронову передачу гостайны спецслужбе страны НАТО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова подозревают в том, что он по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Там подтвердили, что в отношении Сафронова возбуждено уголовное дело о госизмене и проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Других подробностей в спецслужбе не раскрыли.

Ранее в "Роскосмосе" подтвердили, что советник Дмитрия Рогозина задержан по обвинению в госизмене, но подчеркнули, что это не связано с его работой в госкорпорации.

Информированный источник "Интерфакса" связал задержание Сафронова с его журналистской деятельностью. Советником главы "Роскосмоса" он стал в мае 2020 года, до этого он год проработал в "Ведомостях", перед этим долгое время работал в "Коммерсанте" и специализировался на военно-техническом сотрудничестве и космических проектах.

Другой источник агентства полагает, что "скорее всего задержание связано с публикацией по теме военно-технического сотрудничества". По его словам, больше года назад Сафронова вызывали на беседу в ФСБ, "однако речь об уголовном деле тогда не шла".

Гендиректор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин отметил, что перед задержанием бывшего сотрудника газеты никаких следственных действий в "Коммерсанте" не проводилось и правоохранительные органы работой Сафронова в издании не интересовались. Журналист был уволен из "Коммерсанта" 20 мая 2019 года.

Роскосмос Иван Сафронов Дмитрий Рогозин ФСБ Ведомости Коммерсантъ Владимир Желонкин

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