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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07Заразились
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Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 160 тыс. человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 1195 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в среду.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913", - уточнила она.

Во вторник, 7 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 28 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4027.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января – 08 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Анастасия Ракова Коронавирус

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