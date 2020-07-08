Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 160 тыс. человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 1195 пациентов после прохождения лечения от COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в среду.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913", - уточнила она.

Во вторник, 7 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 28 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4027.