Более тысячи пациентов вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 1007 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 163 093" - сказала она.

В четверг, 9 июля, вечером столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за сутки в Москве умерло 28 человек с COVID-19, а общее число жертв инфекции достигло 4 087.