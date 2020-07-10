Собянин заявил, что второй волны COVID-19 в Москве в ближайшее время не ожидается

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пики заболеваемости коронавирусом в столице пройдены, второй волны в ближайшее время ждать не стоит, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

Об этом Собянин рассказал в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК). По мнению мэра, в Москве уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу.

"Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений", - добавил он.

По данным оперштаба по коронавирусу на 10 июля, в Москве за сутки зафиксированы 637 новых случаев COVID-19, 28 смертей инфицированных и 1 007 выздоровевших.