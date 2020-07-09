В Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4059 до 4087 человек.

Накануне сообщалось о смерти 32 пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Москве выявлено более 227 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 162 тысяч человек.

9 июля суточный прирост новых случаев COVID-19 в Москве оказался самым низким с начала апреля.