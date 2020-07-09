Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 09.07В России 707 301+6 509В мире 12 041 480+211 878

В Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Москве скончались еще 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4059 до 4087 человек.

Накануне сообщалось о смерти 32 пациентов с коронавирусом.

По последним данным, в Москве выявлено более 227 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели свыше 162 тысяч человек.

9 июля суточный прирост новых случаев COVID-19 в Москве оказался самым низким с начала апреля.

Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Московское метро введет скидки на проезд по фиолетовой ветке в сентябре

Московское метро введет скидки на проезд по фиолетовой ветке в сентябре

Московские театры не откроются 1 августа, несмотря на разрешение мэра

Московские театры не откроются 1 августа, несмотря на разрешение мэра
Пандемия коронавируса

В Москве с 13 июля откроются аттракционы, секции и детские лагеря

Пандемия коронавируса

Ограничения на работу учебных заведений в Москве будут сняты с 13 июля

Ограничения на работу учебных заведений в Москве будут сняты с 13 июля
Пандемия коронавируса

С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендуемым

С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендуемым

В Москве суточный прирост случаев COVID-19 стал рекордно низким с начала апреля

В подмосковной Рузе смыло пять домов из-за прорыва дамбы

В подмосковной Рузе смыло пять домов из-за прорыва дамбы

Петра Верзилова повезли на шестой обыск

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа

Театры в Москве откроются для зрителей 1 августа

Московским рестораторам второй день подряд рекомендовали закрыть летние веранды

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');