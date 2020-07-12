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Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание

Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание
В центре Москвы
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - После по-настоящему южной жары в столицу к среде-четвергу придет очень холодная и дождливая северная погода, больше характерная для осени, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве, начиная со вторника, очень сильно меняется циркуляция, и ожидается значительное понижение температуры. Лучше, чтобы уже сейчас москвичи поёживались, чтобы это не стало неожиданностью: в среду-четверг максимальная температура составит 14-18 градусов, будет облачно и пройдут дожди, местами сильные", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

Вильфанд отметил, что ощущаться температура будет еще ниже, чем покажут градусники: высокая влажность и порывы ветра до 15 м/с приведут к тому, что будет казаться, что на улице не больше 12-14 выше нуля. Особенно сильным будет контраст с аномально жарким началом июля и выходными.

В воскресенье, привел пример метеоролог, в Москве температурный фон соответствовал климатической норме середины июля в Краснодаре: 27-30 градусов. К концу рабочей недели фон в столице будет соответствовать июлю в Нарьян-Маре, который расположен за полярным кругом в 100-120 км от Баренцева моря.

Тем не менее, по предварительным подсчетам специалистов Гидрометцентра, возвращение осени в Москву будет недолгим: к следующим выходным столбики термометров поднимутся выше 20-градусной отметки, и температурный фон постепенно вернется к норме.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд

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