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В Московском регионе из-за сильных ливней объявлен "оранжевый" уровень опасности

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Сильные ливни с грозами и порывистым ветром ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, Гидрометцентр России объявил предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

По данным ведомства, предупреждение действует до полуночи 15 июля. "Оранжевый" уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее Росгидромет предупредил о сильных дождях и подтоплениях в московском регионе. В частности, с 14 по 16 июля в Московской области может выпасть 50-70 мм, местами до 100 мм, что соответствует 60-100% июльской нормы осадков (94 мм).

По оценке Росгидромета, на реках Москвы и Московской области возможны дождевые паводки с ростом уровня воды до 1-2 метров. Наиболее интенсивные подъемы уровня воды прогнозируются в западной части Подмосковья.

Предупреждение о сильных осадках, ветре, грозах и похолодании действуют также в большинстве регионов Центрального Федерального округа. Это связано с приходом с юга Европейской территории России активного циклона.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в Московский регион идет похолодание до 14-18 градусов со вторника и до конца рабочей недели.

Москва Подмосковье Гидрометцентр

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