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Собянин отверг возможность сокрытия властями Москвы реальных данных по коронавирусу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Столичные власти публикуют все данные по ситуации с коронавирусом в городе, ничего не скрывая, заявил мэр Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда" в четверг.

"Вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 километров. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет. Помимо официальной публикации данных по заболевшим, есть еще огромное количество другой информации о происходящем в городе", - сказал он.

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Мэр подчеркнул, что объективная информация по COVID позволяет бороться с инфекцией. "Если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали. Поэтому очень важно давать объективную информацию. Мы сами по себе вряд ли что-то сможем сделать без городского сообщества", - отметил Собянин.

Также, рассказал он, невозможно занижать данные по смертности. "Умерших никуда не спрячешь. Эти цифры легко сравнить с данными за прошлые годы. Мы открыто все публикуем. Благодаря этому люди начали понимать, что существует реальная опасность, стали ответственно соблюдать карантин, самоизоляцию, носить маски и перчатки. За счет этого нам удалось спасти огромное количество жизней", - заявил мэр Москвы.

Он добавил, что в столице тестов на коронавирус делается примерно в два раза больше, чем в других регионах России. "Эта цифра одна из самых высоких в мире. В день проводим около 70 тыс. исследований. То есть за десять дней проверяем, условно, 700 тыс. человек. Мы точно знаем, что происходит в городе", - сказал Собянин.

Хроника 09 января – 16 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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