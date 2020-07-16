Прирост случаев инфицирования COVID-19 в Москве опустился до минимума с 4 апреля

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявлен 531 новый случай инфицирования коронавирусом, а их общее число достигло 231 801, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в четверг.

Таким образом, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в столице опустился до минимума с 4 апреля. При этом за последние сутки число выздоровевших от COVID-19 - 1 145 человек - вновь значительно превысило число заболевших, а общее количество вылечившихся достигло 168 995.

Суточный максимум выявленных случаев коронавируса в Москве приходится на 7 мая - 6 703. Со 2 мая в столице фиксировалось ежесуточно в среднем по 5,5-6 тыс. новых случаев COVID-19, с 16 мая - менее 4 тыс., с 9 июня - менее 2 тыс., с 17 июня - около 1 тыс., а с 1 июля - менее 700.

В среду, 15 июля, вечером сообщалось, что за последние сутки в Москве ушли из жизни 24 пациента с коронавирусом. Общее число жертв инфекции, по оперативным данным, достигло 4 258.