"Радон" начал исследование зараженного грунта на склоне Москвы-реки у завода полиметаллов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ФГУП "Радон" приступили к исследованию зараженного грунта на склоне Москвы-реки у завода полиметаллов и разработке проекта его рекультивации, сообщил журналистам заммэра Москвы Андрей Бочкарев в субботу.

"Площадка строительства моста и эстакады в составе Юго-Восточной хорды у Московского завода полиметаллов полностью очищена. Весь загрязненный грунт вывезли, даже с запасом. Параллельно началось обследование склона Москвы-реки, где отмечается повышенный фон загрязнения", - рассказал он.

По его словам, в течение ближайших нескольких месяцев будет проведен анализ грунта и подготовлен проект реабилитации территории.

"Это сложнейшая операция и сегодня рано говорить о сроках вывоза грунта, - подчеркнул заммэра. - Могу сказать, что работа будет сделана с самыми серьезными мерами предосторожности и с надежностью обеспечений безопасности".

Проект строительства Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года. Тогда появились сообщения активистов-экологов о том, что зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.

О том, что склон реки около Московского завода полиметаллов в зоне строительства участка ЮВХ будет рекультивирован, в январе этого года заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что выявленные незначительные следы загрязнения не приведут к прекращению строительства хорды.