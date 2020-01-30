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Радиоактивные отходы из зоны строительства Юго-Восточной хорды вывезут за 80 млн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Департамент по конкурентной политике Москвы объявил тендер на сбор и вывоз радиоактивных отходов с территории, прилегающей к Московскому заводу полиметаллов, на которой хотят проложить Юго-Восточную Хорду. Начальная цена контракта - 80 млн рублей.

Заказчиком работ выступает ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства". Торги состоятся 11 февраля.

Победителю конкурса предстоит рекультивировать 2,7 гектара земли на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов (Каширского шоссе д.49) на западе, железнодорожным мостом Курского направления (железнодорожная платформа "Москворечье") на востоке, рекой на севере и Каширским шоссе на юге. Работы должны быть выполнены за 90 дней.

Рекультивация может начаться уже в конце 2020 года и будет проходить под общественным контролем

Работы по реабилитации территории с радиационными отходами, прилегающей к Московскому заводу полиметаллов, будут проходить под общественным контроле, пообещал в Мосгордуме гендиректор ФГУП "Радон" Алексей Лужецкий. По его словам, вокруг места проведения работ будет система стационарного пункта радиационного контроля.

Мэр Сергей Собянин 24 января признал, что в зоне строительства хорды на склоне Москвы-реки действительно есть "пятна радиоактивного заражения", сохранившиеся с советских времен. Он констатировал, что завод полиметаллов ничего не делает, чтобы устранить ущерб экологии, поэтому город возьмет это на себя и проведет там рекультивацию.

Экологи с лета 2019 года выступают против строительства этого участка хорды. Они обращали внимание, что на склоне рядом с заводом расположен могильник радиоактивных отходов и при строительстве на поверхности могут оказаться уран и торий.

Осенью в "Гринпис" заявили, что в ходе проверки грунта в районе завода было выявлено пять очагов радиоактивного загрязнения на месте строительства ЮВХ и уровень радиации там превышал норму в пять-восемь раз.

Чиновники утверждали, что проверки не показали там превышений радиационного фона и что стройка не затронет могильник.

Москва Юго-Восточная хорда Московский завод полиметаллов Сергей Собянин

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