Ракова сообщила о росте спроса на медицинские специальности у поступающих в колледжи

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Из-за пандемии у поступающих в колледжи Москвы этим летом повышенным спросом пользуются профессии медицинского направления, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

По ее словам, высокоэффективная и качественная работа столичных врачей в условиях пандемии улучшила репутатцию профессии и создала понимание, что медики нужны.

По словам Раковой, в 2019-2020 учебном году колледжи Москвы окончили 17 500 человек. Сейчас в этих учреждениях идет приемная кампания.