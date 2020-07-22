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Общегородской выпускной пройдет в Москве 24 июля в парке Горького

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация в Москве позволяет провести общегородской выпускной 24 июля в парке Горького, заявила заммэра Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса

По ее словам, в мэрии готовились к этому мероприятию, но окончательное решение приняли по ситуации. Провести выпускной очно чиновники решили, поскольку показатели заболеваемости "стабильно идут вниз".

Праздник отметят с уже традиционными мерами безопасности, добавила Ракова.

В Москве остается в силе режим повышенной готовности и, в частности, в городе по-прежнему запрещены массовые и публичные мероприятия на открытом воздухе.

До пандемии предполагалось, что общегородской выпускной в этом году впервые пройдет в Лужниках, его намечали на 23-24 июня. Из-за коронавируса были отменены досрочные ЕГЭ, часть контрольных работ. Общероссийский последний звонок прошел онлайн, сроки сессии ЕГЭ сместились, а выпускникам, которые не собираются в вузы, экзамены отменили.

Москва Анастасия Ракова парк Горького ЕГЭ Коронавирус

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