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Собянин опроверг слухи о планах ввести карантин в Москве в сентябре

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить карантин в столице в сентябре из-за коронавируса не будут, ситуация с COVID-19 стабильная.

"Никаких карантинов с 15 числа или еще с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация, как я сказал, вполне спокойная и стабильная, ну а дальше будем ждать появления вакцины", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Он уточнил, что "коронавирус сам по себе никуда не делся, его никто не изничтожит, это вирус, которые будет жить с нами очень долго", поэтому необходимо проводить вакцинацию после появления вакцины.

Говоря о слухах, которые распространяются в соцсетях, о закрытии Москвы на карантин с 15 сентября, Собянин отметил: "Как говорил классик - не читайте газет перед обедом, можно испортить пищеварение. Не надо слушать слухи в интернете, это среда, которая без слухов не может существовать".

Ситуация с коронавирусом в Москве "позитивно стабильная"

Мэр также отметил, что в последние недели в столице стало меньше госпитализаций с коронавирусом и тяжелых случаев протекания болезни. "За две недели ситуация улучшилась. Примерно на четверть уменьшилось количество ковидных пневмоний, что является одним из главных реперных показателей. Меньше на четверть стало поступать пациентов в больницы, процентов на 20 стало меньше тяжело больных, которые лежат на аппаратах ИВЛ. Эти показатели говорят, что ситуация в Москве позитивно стабильная", - рассказал он.

При этом, подчеркнул Собянин, в городе по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности в транспорте, в общественных местах. "Город примерно открыт на 90% по сравнению с тем трафиком, который был в прошлом году. Можно сказать, город в своей динамике, движении восстановил объемы, а это значит активность бизнеса, активность различных сфер услуг, работа предприятий", - отметил он.

Собянин также сообщил, что на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирус записалось порядка 50 тыс. человек, около 20 тыс. человек уже провели тесты. "Я бы не сказал, что это ажиотажный спрос, но москвичи интересуются этой услугой, она очень важная, хотя бы для собственного успокоения", - добавил он.

Хроника 09 января – 23 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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