Москвичи смогут с 16 июля бесплатно сдать ПЦР-анализы на коронавирус

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве любой желающий сможет сдать бесплатно анализы на ПЦР-исследование на коронавирус с 16 июля. Как сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сейчас заболеваемость коронавирусом в Москве снижается и у городских властей появилась возможность перераспределить свободные мощности на другие направления.

Мэрия приняла решение, что с завтрашнего дня все желающие пройти ПЦР-исследование на коронавирусную инфекцию могут это сделать свободно и бесплатно.

Сдать анализы на ПЦР-исследование можно в 207 городских поликлиниках. Результаты исследования будут поступать в электронную карту пациента в течение трех дней.

"При этом впервые открываем возможность сдать анализ на коронавирус и у детей - в 45 городских поликлиниках будут открыты специальные процедурные кабинеты", - сообщила вице-мэр.

По ее словам, как и при ИФА-исследовании на ПЦР можно будет записаться исключительно в электронном виде.

столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом уточнили, что бесплатно сдать ПЦР-тест на COVID-19 могут прикрепленные к одной из московских поликлиник. При этом прикрепиться к городской поликлинике могут и жители других регионов, временно проживающие в Москве. Однако для этого им необходимо зарегистрировать полис обязательного медицинского страхования в столице.

Сдать анализ также могут и не прикрепленные к поликлинике.

"Если есть московский полис ОМС, но нет прикрепления к поликлинике, то можно позвонить в пункт сдачи анализа согласно округу проживания, и администратор запишет на тестирование", - пояснили в штабе.

Ранее в Москве по собственному желанию бесплатно можно было пройти только ИФА-исследование на наличие антител к коронавирусу.

По данным оперштаба на 15 июля, в Москве за сутки выявлено 628 новых случаев COVID-19. Всего в городе за весь период 231 270 заболевших. Поправились на сегодня уже 167 810 пациентов, скончались 4234 человека.