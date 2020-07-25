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Еще 9 участников армяно-азербайджанских драк задержаны в Москве

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Девять участников армяно-азербайджанского конфликта задержаны в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МВД.

24 июля в Москве произошла серия конфликтов между выходцами из этих стран, в одной из которых пострадал мужчина, а также была разбита витрина.

"В другом случае неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных в ЗАО, в результате чего один из посетителей травмирован осколками стекла. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 (хулиганство) УК РФ", - сказали в МВД.

МоскваБолее 25 человек задержали в ночь на пятницу на юго-востоке МосквыЧитать подробнее

Продолжается розыск других фигурантов.

Кроме того, напомнили, в ведомстве, нарушителям-иностранцам может быть ограничен въезд в РФ.

Ранее более 25 человек были задержаны в московском Марьино из-за серии разбоев и хулиганств. Участниками потасовок стали выходцы из Армении и Азербайджана.

Вечером 24 июля в кафе в Саларьево на юго-западе города произошел еще один конфликт армян и азербайджанцев. В здании были разбиты стекла.

Москва Армения Азербайджан

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