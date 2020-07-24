Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В кафе "Армянский дом" произошла стычка армян и азербайджанцев. В здании разбиты стекла, использовались биты и арматура", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Ранее более 25 человек были задержаны в московском Марьино из-за серии разбоев и хулиганств. Участниками потасовок стали выходцы из Армении и Азербайджана.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе

С 12 по 15 июля на армяно-азербайджанской границе происходили боестолкновения в сопредельных районах, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалась спокойной.

15 июля наблюдалось затишье, но уже на следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. В Минобороны Азербайджана эти заявления назвали дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.