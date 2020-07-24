В кафе азербайджанской кухни в Москве разбили витрины

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Неизвестные напали на кафе азербайджанской кухни на западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестные разбили витрины в кафе азербайджанской кухни на Мосфильмовской улице и скрылись на трех автомобилях", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавших.

За прошедшие сутки в Москве произошло еще несколько конфликтных ситуаций с участием выходцев из Армении и Азербайджана

В ночь на пятницу более двадцати пяти человек были задержаны в московском Марьино из-за серии разбоев и хулиганств. Участниками потасовок стали выходцы из Армении и Азербайджана.

Кроме того, вечером в пятницу в кафе в Саларьево на юго-западе города произошел еще один конфликт армян и азербайджанцев. В здании были разбиты стекла.

Утром в пятницу посольство Армении в РФ, Союз Армян России и другие структуры проинформировали соответствующие российские органы о нападениях азербайджанцев на армян, произошедших накануне. Посольство Армении обвинило Баку в попытке перенести противостояние двух стран на границе на территорию другого государства.

В свою очередь госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана провел видеоконференцию с участием представителей диаспорских организаций в РФ и дипломатического корпуса в Москве и заявили, что в нападениях виновата армянская сторона.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

В последние дни ситуация там стабилизировалась, но остается напряженной.