Более 25 человек задержали в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Более двадцати пять человек задержаны в ночь на пятницу в районе Марьино на юго-востоке столицы из-за серии разбоев и хулиганства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка МВД.

"В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами. В одной из них мужчине причинены телесные повреждения и поврежден автомобиль, в котором он находился", - сказали в ведомстве.

В главке сообщили, что кроме этого в ночь на пятницу произошел инцидент в одном из кафе, где неизвестные, угрожая посетителям и персоналу, похитили из кассы деньги, повредили имущество, после чего скрылись с места происшествия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 213 (хулиганство) и 162 (разбой) УК РФ. Кроме того, задержанным, являющимся иностранцами, в соответствии с миграционным законодательством РФ могут ограничить въезд в Россию на пять лет, добавили в МВД.

Позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что серия конфликтных ситуаций в ночь на пятницу в Марьино произошла между выходцами из Закавказья.

"На пересечении улицы Перерва и Перервинского бульвара между выходцами из Закавказья в количестве около 50 человек произошел конфликт, переросший в драку", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его данным, массовые потасовки также произошли у метро "Братиславская" и на пересечении улиц Люблинская и Нижние Поля.

Заявление посольства Армении в Москве

Ранее в пятницу посольство Армении в РФ, Союз Армян России и другие структуры проинформировали соответствующие российские органы о нападениях азербайджанцев на армян, произошедших накануне.

"В последние дни мы продолжаем замечать, что азербайджанская сторона пытается перенести напряженную ситуацию на армяно-азербайджанской границе на территорию Российской Федерации и создать конфликт между общинами двух народов. В частности, это происходит на торгово-экономических площадках Москвы и других городов России, которые так или иначе связаны с властями Азербайджана", - говорилось в заявлении армянского посольства, опубликованном в пятницу.

"События последней ночи, сопровождавшиеся многочисленными провокациями, а также нападениями на армян, к нашему большому сожалению, в очередной раз показали преднамеренность действий азербайджанской стороны. Цель этих провокаций - подорвать основы межнационального согласия в России, способствовать росту напряженности в многонациональном обществе и создать прецеденты конфликтных ситуаций в стране", - отметили в дипмиссии.

В армянском посольстве также напомнили, что все хозяйствующие субъекты на территории России, независимо от национальности и гражданства, должны соблюдать законы РФ. В то же время, исходя из сложившейся ситуации и попыток вовлечь армянскую общину в различные провокационные действия, посольство Армении в РФ призывает армян быть бдительными, сдержанными и не поддаваться на провокации, а также не участвовать в различных акциях или инициативах, организованных в ответ на провокации азербайджанской стороны.

По сообщениям ряда СМИ, на юго-востоке Москвы минувшей ночью прошли массовые драки между азербайджанцами и армянами.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной.

15 июля наблюдалось затишье. На следующий день утром в Минобороны Армении заявили о попытке диверсии с азербайджанской стороны и артиллерийских обстрелах армянских сел на границе с Азербайджаном. Со своей стороны, в Минобороны Азербайджана назвали заявления армянской стороны дезинформацией и заявили о новых обстрелах азербайджанских сел на границе с Арменией.

В последние дни ситуация стабилизировалась, но остается напряженной.