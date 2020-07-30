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Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - С 12 мая, когда в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, оштрафованы свыше 37 тыс. пассажиров метро и наземного транспорта.

"Рейды в общественном транспорте проходят с момента введения масочно-перчаточного режима. Всего с 12 мая по 29 июля в общественном транспорте было оштрафовано более 37 тыс. пассажиров за отсутствие масок и перчаток", - сообщила в четверг пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

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По словам руководителя учреждения Владислава Султанова, за последнюю неделю усилено информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всем общественном транспорте.

"В подвижном составе увеличена частота аудиосообщений, размещено более 7 тыс. плакатов и стикеров о важности ношения масок и перчаток. Мы рады, что пассажиры ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и надевают маски и перчатки чаще, чем раньше", - сказал он.

Проверки на наличие средств индивидуальной защиты проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро, а также во всем наземном транспорте. Ежедневно контролеры проводят сотни рейдов в общественном транспорте. За день контроль охватывает более 100 станций метро и 3800 единиц наземного транспорта.

Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.

Москва Организатор перевозок Владислав Султанов

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