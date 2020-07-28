"Организатор перевозок" заявил о регулярных масочных рейдах в метро Москвы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рейды по проверке наличия у пассажиров Московского метрополитена масок и перчаток регулярно проводят на всех станциях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" во вторник.

"Рейды по проверке масок и перчаток в общественном транспорте проходят с момента объявления масочно-перчаточного режима (с 12 мая - ИФ). Проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции метро", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время рейдов контролёры напоминают пассажирам о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а при их отсутствии предлагают приобрести маски и перчатки в кассах подземки или в автоматах.

"Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют", - отметили в пресс-службе.