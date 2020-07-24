Власти Москвы рассказали, где в метро больше пассажиров в масках

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве все еще сохраняется вероятность заболеть коронавирусом, необходимо носить маски и перчатки в транспорте, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Во многих городах мира возвращают ограничительные меры и требования по личной защите, особенно в части постоянного ношения масок. Основная причина этих мер – рост положительной динамики заболеваемости коронавирусом. В Москве, по оценкам врачей, вирус отступает, но вероятность заболеть все еще есть. Большая просьба – прислушаться к рекомендациям, и использовать маску при поездках на всех видах транспорта. В условиях постоянного увеличения пассажиропотока важна личная ответственность друг перед другом и взаимное уважение", - сказал Ликсутов в пятницу журналистам.

По его словам, самые ответственные пассажиры в масках и перчатках бывают на станциях "Новослободская", "Улица 1905 года", "Парк Культуры", "Чеховская" и "Серпуховская".

Вместе с тем на станциях "Тёплый стан", "Комсомольская", "Павелецкая", "ВДНХ", "Савеловская" больше всего пассажиров без масок и перчаток, отметил Ликсутов.

По данным на 24 июля, в Москве было зафиксировано 645 новых заболевших. Всего в столице 236 616 случаев COVID-19. Как сообщает столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом, за месяц число новых заболевших сократилось на 20,5%. Рекордно низкий с апреля уровень заболеваемости в Москве держится уже более трех недель.

В России, по состоянию на 24 июля, зарегистрировано более 800 тысяч случаев COVID-19, суточный прирост составил 5 811.