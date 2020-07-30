Собянин допустил возвращение к дистанционному обучению в школах Москвы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В периоды всплеска сезонных заболеваний в Москве вновь может быть применена система дистанционного обучения школьников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Надеюсь, 1 сентября мы будет работать в очном режиме в школах, классах, но, тем не менее, мы все понимаем, что есть опасность периодического закрытия отдельных классов или даже школ", - сказал он в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Собянин напомнил, что уже несколько лет работает проект "Московской электронной школы", который применялся при дистанционном обучении столичных школьников весной во время пандемии коронавируса.

Он также отметил, что в периоды роста заболеваемости гриппом и ОРВИ отдельные классы школ, иногда и школы полностью, закрываются на карантин.

"Для того, чтобы в этот период времени учащиеся могли полноценно получать учебный материал, продолжать учебу, создана система дистанционного обучения. К этому нас подвигла ковидная ситуация. Надеюсь, что такой инструмент с каждый годом будет все более и более совершенным. И когда нам понадобится, даже точечно, мы будем его применять", - добавил Собянин.

Ранее в июле министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что в российских школах не будут вводить дистанционное обучение, однако некоторые его возможности будут использоваться.