Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Москве умерли еще 14 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 4 446 до 4 460 человека.

Накануне сообщалось о смерти 12 пациентов с коронавирусом.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 240 664 случаев заражения COVID-19, 177 908 человек вылечились от инфекции.