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"Мосбиржа" переведет на удаленную работу до 30% сотрудников

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" переведет до 30% своих сотрудников на постоянную удаленную работу, сказал член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса компании Игорь Марич. Ранее о таких планах сообщили в Сбербанке.

Пандемия коронавируса

По словам Марича, на таких позиция сотрудники будут чередоваться, работая то в офисе, то из дома. Бирж уже запустила программу "по трансформации и офисных пространств, и технологий, и бизнес-процессов".

Ранее глава "Мосбиржи" Юрий Денисов говорил, что с начала пандемии коронавируса компания перевела 90% своих сотрудников на удаленную работу, а остальные выходили в офис посменно.

По результатам первого квартала 2020 года операционные расходы биржи снизились на 1,6%, до 3,7 млрд рублей. Этому способствовало, в том числе, незначительное увеличение расходов на персонал и экономия на административно-хозяйственных расходах.

Позже "Московская биржа" понизила годовой прогноз по росту операционных расходов в 2020 году до 6-8,5% с 6,5-9,5%, запланированных ранее.

В 2019 году биржа тоже снизила планы по росту операционных расходов за год до 8-10% с 9-12%, прогнозировавшихся ранее. При этом фактический рост OPEX за прошлый год составил 6,8% (до 15,4 млрд рублей).

Осенью 2019 года "Московская биржа" утвердила новую дивидендную политику, согласно которой компания направляет на выплаты акционерам не менее 60% чистой прибыли по МСФО (ранее - не менее 55%). Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, который равен операционным доходам и амортизации за вычетом операционных расходов, налогов, CAPEX, изменения регуляторного капитала и стресс-тестов, а также сделок M&A.

Мосбиржа коронавирус Сбербанк Юрий Марич

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