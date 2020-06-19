Собянин заявил, что удаленку в Москве желательно сохранить "месяц-другой"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минимальное число сотрудников в офисе уменьшит риск заражения коронавирусом, удаленный режим работы по возможности надо сохранять, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"Я считаю, что, особенно сейчас, когда мы выходим из ковидной этой истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять. Сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Он добавил: "И чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше".