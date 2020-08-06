Мосгорсуд признал право жильцов многоэтажек на землю во дворах

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд запретил чиновникам отрезать участки от придомовых территорий для точечной застройки, пишет "Коммерсантъ". Газета ссылается на мотивировочную часть решения по иску жильцов двух домов в Останкине против строительства рядом с ними 22-этажного дома по программе реновации.

Суд решил, что власти не вправе распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, ссылаясь на то, что эта земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре. При этом, по решению суда, жильцы имеют право владеть и пользоваться участками "в тех границах, в которых придомовая территория была ранее определена в установленном законом порядке", даже несмотря на отсутствие регистрации права долевой собственности.

Против строительства башни по реновации борются жильцы двух домов на улицах Цандера и Королева. Под застройку был отдан их общий двор, новое здание должно было оказаться в десяти метрах от ближайшей многоэтажки. В марте 2019 года на этом месте произошла потасовка противников стройки со строителями. В августе 2019 года москвичи потребовали через суд расторгнуть договор аренды земельного участка площадью 8,6 тыс. кв. м под будущую стройку между департаментом имущества Москвы и городским казенным предприятием "Управление гражданского строительства" (УГС).

В январе 2020 года Тверской суд отклонил этот иск, указав, что придомовая территория обоих зданий не размежевана и в кадастре не значится. Суд также отметил, что "не представлено доказательств того, что спорный земельный участок" вообще сформирован. Москвичи обжаловали этот отказ в Мосгорсуде, который встал на их сторону.

Городской суд обратил внимание, что первая инстанция не изучила, для каких целей земельный участок передавался УГС в безвозмездное пользование, и не устанавливала, пересекаются ли его границы с другими территориями. Суд также приобщил к делу представленное истцами заключение кадастрового инженера (со ссылкой на планы БТИ 1973 года) о том, что от дворов для будущей стройки было отрезано 1,7 тыс. кв. м. Также он счел ошибкой считать отсутствие регистрации права долевой собственности жителей на дворовую территорию основанием для отказа в удовлетворении иска.

По мнению Мосгорсуда, городской департамент имущества не имел права распоряжаться спорной частью земель. Суд также установил, что земля выделялась УГС в 2016 году, а упомянутое мэрией постановление правительства Москвы №1223 об адресной инвестиционной программе было издано в 2018 году, сейчас вовсе утратило силу, и речь в нем шла о строительстве на этой земле школы, а не многоквартирной башни.

В департаменте городского имущества убеждены, что стройка не нарушит прав жильцов соседних домов, поскольку участок, за который они борются, не сформирован и нарушить его границы невозможно. Чиновники пообещали подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин назвал конфликт типичным для Москвы, а решение Мосгорсуда - революционным.

Партнер юрфирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Виталий Можаровский отметил, что прилегающая к жилому дому территория - это частная собственность, однако не определен вопрос, каков должен быть ее размер.