Собянин предупредил, что доходы бизнеса восстановятся нескоро

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка Москвы достиг 95% от докризисных значений, но на восстановление доходов могут уйти месяцы или даже годы, написал в блоге мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что в условиях пандемии сильнее всего пострадал малый и средний бизнес Москвы, это более 776 000 предприятий, которые формируют свыше 20% городского бюджета. Чтобы им помочь, мэрия подготовила несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.

Собянин также перечислил меры поддержки, предназначенные "для решения постковидных проблем низкого спроса".

"Прежде всего, мы договорились с крупнейшими банками о реализации беспрецедентной программы льготного кредитования. По ранее взятым кредитам городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Например, если до пандемии кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет", - написал мэр.

По новым стабилизационным кредитам на финансирование текущей деятельности размер компенсационного платежа за субъекта МСП составит 8%, то есть, реальная стоимость кредита для предпринимателя будет всего 3-7% годовых, добавил он.

По программе льготного кредитования, запущенной в апреле, кредиты получили или рефинансировали уже 1529 компаний на сумму 28,4 млрд рублей, говорится в блоге мэра. Запущенная весной программа "13 субсидий" позволяет бизнесу компенсировать затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки.