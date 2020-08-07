Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:33Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 089 364+278 972

Собянин предупредил, что доходы бизнеса восстановятся нескоро

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Оборот предприятий малого и среднего бизнеса в сфере потребительского рынка Москвы достиг 95% от докризисных значений, но на восстановление доходов могут уйти месяцы или даже годы, написал в блоге мэр Сергей Собянин.

Экономический кризис

Он напомнил, что в условиях пандемии сильнее всего пострадал малый и средний бизнес Москвы, это более 776 000 предприятий, которые формируют свыше 20% городского бюджета. Чтобы им помочь, мэрия подготовила несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.

Собянин также перечислил меры поддержки, предназначенные "для решения постковидных проблем низкого спроса".

"Прежде всего, мы договорились с крупнейшими банками о реализации беспрецедентной программы льготного кредитования. По ранее взятым кредитам городской бюджет взял на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Например, если до пандемии кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет", - написал мэр.

По новым стабилизационным кредитам на финансирование текущей деятельности размер компенсационного платежа за субъекта МСП составит 8%, то есть, реальная стоимость кредита для предпринимателя будет всего 3-7% годовых, добавил он.

По программе льготного кредитования, запущенной в апреле, кредиты получили или рефинансировали уже 1529 компаний на сумму 28,4 млрд рублей, говорится в блоге мэра. Запущенная весной программа "13 субсидий" позволяет бизнесу компенсировать затраты на приобретение оборудования, инжиниринг, реализацию инновационного проекта, экспорт продукции за рубеж, участие в выставках и продвижение своей продукции через онлайн-площадки.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Сергей Собянин коронавирус

Новости по теме

Новости

Москвичи оспорили в судах лишь 6% штрафов из-за пропусков во время самоизоляции

ДТП с участием Михаила Ефремова

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Выступление Ефремова в суде запланировали на 11 августа

Несколько добровольцев опробовали на себе вакцину от коронавируса

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В Москве запустят голосование о дальнейшей судьбе монорельса

ДТП с участием Михаила Ефремова

Свидетель ДТП с Ефремовым заявил, что за рулем авто был сам актер

Мосгорсуд признал право жильцов многоэтажек на землю во дворах

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

Источник заявил об отсутствии планов закрыть Москву из-за коронавируса

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

ДТП с участием Михаила Ефремова

Экспертиза ДНК подтвердила, что Ефремов был за рулем во время ДТП

Экспертиза ДНК подтвердила, что Ефремов был за рулем во время ДТП
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');