Налоговые льготы для предприятий, предложенные Собяниным, составят 170 млрд руб.

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Объем льгот для бизнеса в Москве в 2020 году составит 106 млрд рублей, а с учетом утвержденных мэром города Сергеем Собяниным антикризисных мер - более 170 млрд рублей, сообщил сайт мэрии Москвы в среду.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, в 2020 году столичным предприятиям предоставлены льготы по налогу на имущество, прибыль, а также транспортному и земельному налогам. Некоторые категории предпринимателей уплачивают налоги по упрощенной и патентной системе налогообложения по пониженной ставке.

Также впервые зарегистрировавшимся индивидуальным предпринимателям по-прежнему предоставляются налоговые каникулы на два года.

"Правительство Москвы приняло три пакета антикризисных мер, в рамках которых объем финансовой поддержки столичного бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, составит более 70 млрд рублей. Эти меры станут дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволят московскому бизнесу дополнительно уменьшить издержки, что особенно важно в столь непростое для экономики время", - рассказал Ефимов.

Утвержденные антикризисные меры поддержат около 21 тыс. московских компаний, уточнил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Эти меры предусматривают продление сроков уплаты налога на имущество, землю и торгового сбора, освобождение от арендных платежей за городское имущество, субсидирование малого и среднего предпринимательства, отдельные нормы для поддержки строительной отрасли, а также меры, стимулирующие коммерческих арендодателей снижать арендную плату для компаний в отраслях, которые в наибольшей степени пострадали от распространения коронавируса, пояснил министр городского правительства.