За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4560 до 4572, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в субботу.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 247 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели около 189 тысяч человек.

В субботу несколько работников Большого театра отправились на карантин после того, как у одной из балерин обнаружили коронавирус.