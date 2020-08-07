Москвичи оспорили в судах лишь 6% штрафов из-за пропусков во время самоизоляции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В судах Москвы оспаривается только 6% штрафов, выписанных за отсутствие цифрового пропуска для поездок по городу во время связанного с коронавирусом режима самоизоляции, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в интервью "Интерфаксу"

"На данный момент в суды подано 22 430 исков - это 6% от общего количества выписанных штрафов с использованием цифровых пропусков", - отметил он.

Всего, по словам Немерюка, за весь период действия пропускного режима было выписано 428 тыс. штрафов за отсутствие цифровых пропусков.

С 15 апреля по 8 июня в Москве во время режима самоизоляции действовала система цифровых пропусков для поездок, чтобы исключить излишнее передвижение граждан по городу. Поездки возможны были лишь на работу, в медицинские учреждения и два раза в неделю в личных целях.