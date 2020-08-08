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Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины

Ряд артистов Большого театра на карантине из-за COVID-19 у балерины
Фото: Reuters

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Несколько артистов и работников Государственного академического Большого театра находятся на карантине после того, как у одной из балерин обнаружили коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Да, действительно у нас одна девушка из балета заболела, она сдала анализы. И все, кто с ней контактировал тоже. Пока они все на карантине, ждём результатов в понедельник", - сказала представитель пресс-службы.

Собеседница агентства уточнила, что "те, кто не контактировал с балериной, продолжают репетиции".

Представитель театра отметила, что на данный момент на репетиционный процесс и на открытие театра в сентябре данная ситуация не повлияла, однако все будет зависеть от результатов анализов и дальнейшего развития ситуации.

Большой театра откроется для зрителей после долгого перерыва 6 сентября оперой "Дон Карлос" Джузеппе Верди, одну из главных партий в котором исполнит Анна Нетребко.

Хроника 09 января – 08 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Большой театр коронавирус

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