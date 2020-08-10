Собянин счел тревожным рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве

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Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нарастании заболеваемости в столице ОРВИ и гриппом.

"Тревожным, конечно, фактом является нарастание ОРВИ и гриппа. Но будем, во-первых, готовиться к вакцинации, и во-вторых, по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой, мы разделили потоки больных более четко - те, у кого простая пневмония, "ковидная" пневмония, тяжелый грипп, ОРВИ и так далее", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он пояснил, что это необходимо для того, что "больные не перемешивались друг с другом, что очень важно". "Это непростая работа, сложная, но ее нужно делать", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что город с нетерпением ждет регистрации российской вакцины от коронавируса, чтобы начать вакцинацию населения.

Ранее в понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян. Он также потребовал, чтобы в группах риска были привиты до 75% населения страны.

Кроме того, глава государства поручил провести вакцинацию от COVID-19 после госрегистрации соответствующей вакцины. Чиновники должны будут обеспечить достаточность производства и поставок на рынок российских лекарств от ОРВИ и коронавирусной инфекции.