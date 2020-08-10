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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:32Заразились
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Глава Роспотребнадзора отметила уверенное снижение заболеваемости COVID-19

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России заболеваемость коронавирусной инфекцией устойчиво снижается, ежесуточное число новых выявленных случаем уменьшается. Она сказала это на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

По ее словам, ежедневный темп прироста заболеваемости в РФ составляет 0,6%, и с 31 марта - с начала ограничительных мероприятий в России - он снизился "почти в 50 раз". Одновременно снижается число внебольничных пневмоний, за последние четыре недели этот тренд "обрел признаки устойчивой тенденции".

Ведомство продолжает следить за спортивными соревнованиями. Попова отметила, что они проходят с соблюдением всех рекомендаций и без каких-либо осложнений. Роспотребнадзор тщательно следит и за открытием концертного и театрального сезона, добавила она.

По данным Роспотребнадзора, дети составляют только 3% среди выявленных случаев внебольничных пневмоний, сказала также Попова.

На этом же заседании мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что большинство регионов уже прошли пик пандемии. По его словам, в этом отношении регионы можно разбить условно на три группы. К одной он отнес регионы, где есть поселения, которые не прошли массово ситуацию с формированием коллективного иммунитета у населения и где заболеваемость растет. "Но таких регионов все меньше и меньше становится", добавил мэр.

Во вторую группу он включил большинство регионов, которые прошли пики заболеваемости. К третьей группе он отнес регионы, которые уже в течение месяца-двух ушли от пиков заболеваемости Covid-19. "Речь идет о Москве, Московской области, Питере, Центральном и целом ряде других регионов", - заявил мэр.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 10 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус Сергей Собянин Москва Московская область

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