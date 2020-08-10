Власти Москвы пояснили, почему не удалили данные для цифровых пропусков

Во время проверки цифровых пропусков в Москве Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ Москвы) пока не удалил персональные данные, которые указывались при получении цифровых пропусков для передвижения по столице в период самоизоляции, так как процедуры обжалования выписанных штрафов еще не завершились.

Ранее "Роскомсвобода" сообщила, что москвичка Елизавета Парамонова пожаловалась в Роскомнадзор на ДИТ Москвы, ресурсы "Информационный город" и фонд "Московский инновационный кластер" в связи с тем, что они не удаляют персональные данные, которые собирались для цифровых пропусков.

После блокировки весной ее цифрового пропуска москвичка направила запрос о причинах блокировки, дав перечисленным выше операторам, а также департаменту предпринимательства Москвы согласие на обработку ее персональных данных третьими лицами сроком на 10 лет. После отмены цифровых пропусков она направила в эти организации заявления на отзыв согласия, но получила ответ об удалении данных только от департамента предпринимательства.

"Персональные данные, которые Елизавета Парамонова указывала на портале i.moscow для проверки причины аннулирования цифрового пропуска, удалены из информационной системы развития предпринимательства и промышленности (ИС РПП) в соответствии с ее заявлением", - сообщили в пресс-службе ДИТ Москвы в ответ на запрос "Интерфакса".

"Что касается данных, которые граждане указывали в связи с оформлением цифровых пропусков, то они будут удалены в порядке, установленном федеральным законодательством, после завершения всех судебных процедур, связанных с действием пропускной системы", - отметили в департаменте.

Как сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, в столичные суды подано 22 430 исков, что составляет всего 6% от общего количества штрафов, выписанных за отсутствие цифрового пропуска для поездок по городу во время режима самоизоляции в связи с коронавирусом. Всего, по словам Немерюка, за весь период действия пропускного режима гражданам было выписано 428 тыс. штрафов за отсутствие цифровых пропусков.

В свою очередь в Роскомнадзоре пообещали ответить на жалобу в установленные сроки. "Указанное обращение поступило. Оно будет изучено. Ответ будет предоставлен заявителю в установленные сроки", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Цифровые пропуска

30 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил журналистам, что все данные россиян, которые собирались в системе получения пропусков для передвижения во время режима самоизоляции, удалены.

Приложение для получения пропусков Минкомсвязи запустило в апреле. Оно могло действовать только в регионах. В столице пропуска оформлялись на mos.ru, разработанном ДИТ Москвы.

Перед введением в Москве системы цифровых пропусков для поездок мэр Москвы Сергей Собянин в апреле пообещал, что вся информация о выданных пропусках будет уничтожена по окончании действия режима повышенной готовности. Он заверил, что персональные данные граждан, обратившихся за пропуском, будут защищены.

Система цифровых пропусков для поездок на всех видах транспорта была введена в Москве с 15 апреля. С 9 июня система пропусков в Москве, в соответствии с указом мэра, была отменена.