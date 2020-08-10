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Что произошло за день: понедельник, 10 августа

Итоги выборов в Белоруссии, рекордное число случаев COVID-19 в Крыму и пресная вода для Симферополя

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на президентских выборах. Действующий глава государства, по предварительным данным, набрал 80,08% голосов. Первым с победой его поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Светлана Тихановская получила 10,09% голосов, она подала жалобу в ЦИК с требованием пересчитать результаты.

- В Белоруссии завели уголовные дела после ночных акций оппозиции. СКР уточнил, что речь идет о 21 деле о массовых беспорядках и о насилии против полиции. По данным МВД республики, задержаны были около 3 тысяч человек, среди них были корреспонденты российского издания Daily Storm, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов и журналист "Медузы" Максим Солопов. Белорусские правозащитники также заявили о гибели одного протестующего, власти эту информацию не подтверждают. Лукашенко заявил о координации протестов из Польши, Великобритании и Чехии, а также о приезде активистов с Украины и из России.

- В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19. За воскресенье там выявили 48 случаев заражения, в Симферополе объявлен срочный набор врачей и медсестер. В целом по России за сутки прирост составил 5 118 случаев инфицирования. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил тревогу из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице. Он также заявил, что число бессимптомных больных коронавирусом в городе достигает 60%.

- Кипр и Россия договорились о сохранении налогового соглашения. Кипрская сторона согласилась с повышением до 15% налога на дивиденды, которые выводятся из России. Минфин РФ рассчитывает, что пересмотр соглашения обеспечит поступление в бюджет до 150 млрд рублей в год.

- В Крыму запущен трубопровод для переброски пресной воды в Симферополь. Российские военные связали Тайганское и Симферопольское водохранилища за месяц.

- В Волгограде 13 человек пострадали при пожаре на АЗС. Загорелась цистерна с газом, здание станции разрушилось. Среди пострадавших - четыре сотрудника МЧС, один из которых получил ожоги 50% тела.

- Власти Москвы пояснили, почему данные для цифровых пропусков так и не были удалены. Департамент информационных технологий Москвы сообщил, что сведения будут храниться до завершения процедуры обжалования выписанных штрафов.

- Правительство Ливана объявило об отставке. Решение принято на фоне массовых протестов, участники которых заявляют об ответственности властей за разрушительный взрыв в порту Бейрута. По последним данным, он унес жизни 200 человек.

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