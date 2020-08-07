Алексей Немерюк: проверками мы лишь напомнили бизнесу о правилах работы в условиях коронавируса

Глава департамента торговли и услуг Москвы рассказал об общей ситуации в сфере обслуживания

Алексей Немерюк Фото: Пресс-служба

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В последние недели появляются сообщения о проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в розничной сети Москвы. Насколько обоснованы такие меры и об общей ситуации в сфере обслуживания населения в интервью "Интерфаксу" рассказал первый замглавый аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немереюк.

- В последнее время много сообщений о рейдах в магазинах, в транспорте на предмет проверки масочно-перчаточного режима и других норм в условиях коронависруа.

- Эта работа началась еще в условиях пандемии и ограничений. Требования, которые изначально предъявлялись по масочному режиму и другим требованиям сохраняются. Когда часть предприятий были закрыты, мы изначально проговаривали правила работы в новой реальности со всеми предпринимателями, сетевиками, рестораторами, отельерами. Это не было сюрпризом.

Мы специально за месяц до снятия ограничений по торговле взяли один из торговых центров в Москве и его переформатировали: как он будет открываться, сделали образцовый пример. Вот тут охранники, здесь сотрудники следят, тут установлены санитайзеры, здесь нанесена разметка по социальной дистанции. То же по всем магазинам в торговом центре, по местам общепита. С бизнесом мы откатали это от и до. Когда произошло открытие, мы четко проговорили, что контролируем, контролируем, а что контролирует Роспотребнадзор.

Но не все продолжали следовать правилам. С 1 апреля по 30 июля было возбуждено 6191 дело о нарушениях на общую сумму 338 млн рублей.

Каждый день продолжаются проверки, каждый день мы выявляем факты несоблюдения тех требований, под которыми предприниматели сами подписались.

Мы в основном штрафуем за нарушение масочно-перчаточного режима, Роспотребнадзор щтрафует за все. Например, Роспотребнадзор после нескольких предписаний имеет право приостановить деятельность, что и произошло: за последний месяц 24 магазина продовольственной и непродовольственной торговли временно были закрыты.

Проверками мы лишь напомнили бизнесу о правилах, под которыми они сами подписались перед снятием ограничений.

- То есть волна усиленных проверок пошла?

- Говорить о том, что пошла волна усиленных проверок – некорректно, мы решили только сакцентировать на это внимание, бизнесу напомнили, что они не должны расслабляться. А в целом, конечно, горожане стали меньше стали использовать средства индивидуальной защиты. Рано. Использование масок и перчаток кратно снизит возможность заражения. Мы еще не победили коронавирус.

- Прошло более двух месяцев с открытия непродовольственной розницы, а затем ресторанного бизнеса. Все ли вернулись к работе?

- По большому счету, более 80% и магазинов, и ресторанов уже открылись: 20% не открылись по разным причинам, возможно, кто-то еще боится выходить. Например, знаю рестораторов, которые сами переболели COVID-19. И лето не высокий сезон. Чтобы экономить кто-то из рестораторов принял решение открыться в сентябре. Летние месяцы всегда провальные. Рестораны летом живут только за счет веранд. Но если у нас 12 тысяч ресторанов, то веранд у нас всего 3 тысячи. Смысл иметь веранду, если у тебя 5 посетителей в день, и те побаиваются приходить. А при этом ты должен платить за свет, за воду, за работу сотрудников, за остальное.

- Отмечают ли городские власти ускорение инфляции в период коронавируса, какова динамика цен?

- Накопленная инфляция с начала года составила порядка 3%. Она существенно не влияет ни на цены, ни на выручку. Например, в общепите выручка выше в среднем на 10%, чем в первом квартале текущего года.

Взять первые недели самоизоляции: был всплеск спроса на гречку, лимон, имбирь и даже туалетную бумагу. Но быстро все вернулось в рыночные показатели. Оценка макропоказателей по городу говорит о том, что в целом потребление в Москве увеличилось. Стоит отметить, что закрытые до сих пор границы с государствами стимулируют внутреннее потребление.

- Много споров было по поводу и приложения "Социальный мониторинг", и по штрафам за езду без пропусков. Какая ситуация в этой сфере, нет ли смысла объявить амнистию и забыть?

- Приложение "Социальный мониторинг" помогает городу убедиться в том, что больные коронавирусной инфекцией и ОРВИ, а также совместно проживающие с ними, остаются дома и не подвергают риску заражения других жителей. Дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции 89% из них, и только 1 человек из 10 нарушал режим обязательной самоизоляции, выходил из дома, подвергая здоровье окружающих серьезной опасности. Это 11,4% от общей численности зарегистрированных.

Есть лидеры по нарушениям, которые покидали место изоляции 3 и более раз. Их 2,5%. К таким "чемпионам" по нарушениям применялись дополнительные меры, они были помещены в специальные обсервационные центры для прохождения дальнейшего лечения под наблюдением врачей.

Всего за нарушение режима самоизоляции было выписано 94 тысячи штрафов. На сегодня оплачено 10,1 тысяч штрафов, то есть около 11%, на сумму 40,4 миллиона рублей. Все эти средства направлены на закупку лекарственных средств и лечение москвичей.

Но мы знаем, что есть штрафы, которые начислены ошибочно, например, когда больной был срочно перевезен в медицинское учреждение или с телефоном больного выходил на улицу родственник. Зафиксированы постановления о самоизоляции, заполненные на другого гражданина и т.д. Для таких случаев мы создали систему электронного обжалования на портале mos.ru и с каждым случаем разбираемся персонально. В настоящее время таких жалоб в досудебном порядке уже рассмотрено более 9,5 тысяч, из которых 2,5 тысячи удовлетворены. Штрафы отменены или признаны малозначительными, по остальным граждане признали факт совершения нарушения.

Также, граждане используют право подачи иска в суд. На сегодня в суды города поданы 485 исков на работу приложения "Социальный мониторинг", это 1% от общего количества штрафов. Решений судами пока не принято.

- Помимо "соцмониторинга" много было жалоб на систему цифровых пропусков.

- Что касается использования цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте, то за весь период гражданам было выписано 428 тысяч штрафов за отсутствие цифровых пропусков.

На данный момент в суды подано 22 тысячи 430 исков – это 6 % от общего количества выписанных штрафов с использованием цифровых пропусков.

- Скоро День города. Насколько вероятно проведение массовых мероприятия в это время? Они запрещены как и митинги.

- Мы во всех районах готовим праздничные мероприятия. Если будет оставаться определенная степень количества заболевших не будет снижаться теми темпами, на которые мы планировали, тогда скорее всего некоторой части мероприятий придется поменять формат.

- Будет ли вновь закрыта Тверская для гуляний на День города?

- Мысли такие были, пока неясно, будем проводить там или нет. Мы пока наблюдаем.

- Правда ли, что в условиях режима повышенной готовности при закрытых ресторанах в рознице повысился спрос на пиво и алкоголь, что говорят объёмы продаж?

- По Москве не зафиксировано резко возросших продаж объемов алкоголя. На вряд ли.

Оборот алкоголя начали расти одновременно с началом ажиотажного спроса в марте на другие продукты питания – возможно эти данные и сформировали такую статистику, а в целом в России употребление алкоголя выросло на 2–3% за время самоизоляции. Но, по информации главного нарколога Москвы Евгения Брюна, число больных алкоголизмом снизилось за последние 10 лет более чем в два раза.