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В Москве эвакуировали семь районных судов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник эвакуировали около 300 человек из семи районных судов из-за поступивших сообщений с угрозами о минировании. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Угрозы получили Тверской, Мещанский, Нагатинский, Тимирязевский, Измайловский, Дорогомиловский и Никулинский суды.

Волна массовых рассылок сообщений о заложенных бомб продолжается в России с 28 ноября 2019 года. В Москве и Петербурге такие угрозы поступали почти каждый будний день, иногда рассылка затрагивала и другие крупные города. Чаще всего анонимы "минировали" суды, школы и детские сады, больницы, вокзалы и станции метро. Затем анонимы начали сообщать о бомбах, заложенных на борту уже взлетевших пассажирских самолетов. Перерыв в рассылке наступил после ужесточения карантинных мер.

Мосгорсуд Тверской суд Мещанский суд Москва Петербург

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