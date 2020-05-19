В Москве возобновилось массовое лжеминирование судов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Москве поступили электронные письма о минировании шести районных судов, там прошла эвакуация, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Эвакуировали Басманный, Чертановский, Преображенский, Кунцевский суды, а также Головинский и Коптевский, расположенные в одном здании.

По данным представителей судов, в общей сложности из судов вывели около 200 человек.

Волна массовых рассылок ложных угроз о заложенных бомбах началась в России 28 ноября 2019 года. В Москве и Петербурге такие сообщения поступали каждый будний день, иногда по два раза, иногда к рассылке "подключались" другие крупные города.

Чаще всего угрозы поступали в адрес судов, больниц, школ и детских садов. Также анонимы "минировали" станции метро, вокзалы, аэропорты, гостиницы, торговые и бизнес-центры. В марте угрозы стали поступать в адрес взлетевших пассажирских рейсов. Рассылка прерывалась в связи с карантинными мерами.