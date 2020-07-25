Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пассажиров и персонал эвакуировали в Хабаровском аэропорту из-за поступившего сообщения о минировании терминала внутренних линий, кинологи проводят обследование территории, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"В субботу примерно в 11:30 местного времени (04:30 мск) началась эвакуация, так как в правоохранительные органы поступила информация о минировании терминала внутренних линий. Пассажиров и персонал эвакуировали. Сейчас проходят оперативные мероприятия, кинологи обследуют здание и территорию", - рассказал собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе сообщили, что по итогам обследования аэропорта информация о минировании не подтвердилась. Персонал и пассажиры вернулись в здание терминала.

По словам собеседника агентства, из-за "минирования" в аэропорту Хабаровска задержалась отправка двух рейсов "Уральских авиалиний" в Екатеринбург и компании "Россия" - в Москву. Сейчас идет регистрация на эти рейсы.

Кроме того, пассажирам самолета компании "Россия", прибывшего в Хабаровск из Москвы, пришлось некоторое время провести на борту воздушного судна из-за работы оперативных служб, которые обследовали терминал, затем пассажиров пропустили через международный терминал аэропорта. В числе пассажиров этого рейса были и московские врачи, которые прибыли в Хабаровск для помощи местным медикам в борьбе с COVID-19.