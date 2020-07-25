Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 24.07В России 800 849+5 811В мире 15 511 157+280 596

Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пассажиров и персонал эвакуировали в Хабаровском аэропорту из-за поступившего сообщения о минировании терминала внутренних линий, кинологи проводят обследование территории, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.

"В субботу примерно в 11:30 местного времени (04:30 мск) началась эвакуация, так как в правоохранительные органы поступила информация о минировании терминала внутренних линий. Пассажиров и персонал эвакуировали. Сейчас проходят оперативные мероприятия, кинологи обследуют здание и территорию", - рассказал собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе сообщили, что по итогам обследования аэропорта информация о минировании не подтвердилась. Персонал и пассажиры вернулись в здание терминала.

По словам собеседника агентства, из-за "минирования" в аэропорту Хабаровска задержалась отправка двух рейсов "Уральских авиалиний" в Екатеринбург и компании "Россия" - в Москву. Сейчас идет регистрация на эти рейсы.

Кроме того, пассажирам самолета компании "Россия", прибывшего в Хабаровск из Москвы, пришлось некоторое время провести на борту воздушного судна из-за работы оперативных служб, которые обследовали терминал, затем пассажиров пропустили через международный терминал аэропорта. В числе пассажиров этого рейса были и московские врачи, которые прибыли в Хабаровск для помощи местным медикам в борьбе с COVID-19.

Хабаровск

Новости

Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала

Жители Дальнего Востока вновь вышли на акции в поддержку Фургала

РФ начнет возобновлять полеты за рубеж с Лондона, Турции и Занзибара. Обобщение

Чартеры из России в Турцию начнут летать с 1 августа

Что произошло за день: пятница, 24 июля

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Дело об убийстве главы ингушского Центра "Э" стало делом о теракте

РФ выиграла у ЕС в ВТО принципиальный спор с советских времен

РФ выиграла у ЕС в ВТО принципиальный спор с советских времен
Экономический кризис

Поехать за рубеж после открытия границ готовы лишь 15% россиян

Посольство Армении сообщило о нападениях азербайджанцев на армян в РФ

Посольство Армении сообщило о нападениях азербайджанцев на армян в РФ

AZUR air возобновит рейсы в Турцию с 10 августа

"Аэрофлот" с 1 августа будет летать в Лондон и Стамбул

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');