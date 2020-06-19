В Москве и Петербурге возобновились массовые эвакуации судов

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Москве из девяти районных судов эвакуировали в общей сложности около 300 человек из-за сообщений о заложенных там бомбах, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Это затронуло Лефортовский, Измайловский, Нагатинский, Коптевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Черемушкинский и Никулинский суды.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга одновременно сообщила об эвакуации Смольнинского, Ленинского, Василеостровского и Петродворцового судов. Она также выложила копию письма с угрозами о минировании нескольких десятков городских и областных больниц и роддомов. Автор письма по-прежнему требовал вернуть ему биткойны.

Волна ложных сообщений началась в России 28 ноября. До пандемии и введения режима самоизоляции в Москве и Петербурге почти каждый будний день ежедневно проверяли десятки зданий и строений из-за массовых рассылок о минировании. Почти каждый день "минировались" суды, детские сады, школы и больницы. Также регулярно в списке оказывались станции метро, вокзалы, аэропорты и торговые центры. Иногда угрозы поступали в адрес учреждений других крупных городов.

Затем авторы рассылок начали "минировать" взлетевшие пассажирские самолеты.