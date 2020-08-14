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Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов
Фото: Татьяна Макеева/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - С 22 августа на год закроют станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена для замены эскалаторов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в пятницу.

"Так как на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно. Три эскалатора на станции были установлены еще в 1958 году. Теперь установят новые машины, которые будут безопасными и надежными", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вестибюлю станции вернут исторический облик, в нем проведут реставрацию декоративного покрытия колонн, пола и потолка.

На время закрытия "Рижской" пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ между станциями "Рижская" и "Проспекта Мира". Также пассажиры смогут воспользоваться соседними станциями метро "Алексеевская" и "Марьина Роща", а также станцией "Рижская" Московского центрального диаметра.

Москва Рижская

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