За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4656 до 4666.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По данным на утро воскресенья, в Москве выявлено 252 374 случая заражения COVID-19, 197143 человека вылечились от инфекции.