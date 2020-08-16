Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 16.08В России 922 853+4 969В мире 21 459 699+299 969

За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 4656 до 4666.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По данным на утро воскресенья, в Москве выявлено 252 374 случая заражения COVID-19, 197143 человека вылечились от инфекции.

Москва коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Еще 11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В московском метро погиб мужчина

В московском метро погиб мужчина

Активисты снова собрались на акцию у белорусского посольства в Москве

Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Активисты вновь пришли на акцию у посольства Белоруссии в Москве

Пандемия коронавируса

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Смертность в Москве в июле лишь на 7% превысила показатель 2019 года

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

Станцию метро "Рижская" в Москве закроют на год для замены эскалаторов

У посольства Белоруссии в Москве снова собрались протестующие

Пандемия коронавируса

Детей в Москве не будут заставлять носить маски в школах

Пандемия коронавируса

Собянин отменил масштабный праздник на День города

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');