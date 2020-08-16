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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
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Государство проконтролирует поставки вакцины от COVID-19 в регионы

В контролируемый Минздравом РФ перечень также добавлены дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством.

"Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ в воскресенье.

Отмечается, что еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов.

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В заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, в которые планируется направить лекарства, а также данные о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, для которых закупаются препараты, уточняется в сообщении.

"Помимо новой вакцины, в перечень добавлены еще шесть препаратов, - отметили в правительстве. - Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб".

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".

Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и прошел клинические испытания.

Накануне пресс-служба Минздрава России сообщила, что первая партия вакцины уже произведена.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 16 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мишустин Коронавирус Спутник V

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